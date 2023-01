Dunakeszi többek között abban különbözik Budától, hogy nem egyszer volt kutyavásár, rendszeresen „toborozzák” a szolgálati ebnek alkalmas négylábúakat. Legközelebb január 19-én - írta a rendőrség a közösségi oldalán.

Elsősorban német juhász és belga juhász (malinois) fajtákat várnak, közülük is a rövid szőrűeket, de más fajták is szóba jöhetnek. A helyszínen a szakemberek előzetes alkalmassági felmérést végeznek, melynek része az is, hogy a rendőrkutyajelölt ne akarjon hazáig szaladni, és ne zavarodjon össze, ha a közelében elsütnek egy 7,62-es gépkarabélyt.

Ha a kutyád bátor, egészséges, akkor jelentkezz a [email protected] e-mail címen és hozd el 2023. január 19-én 9 és 12 óra között. A helyszín: Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Dunakeszi telephelye (2120 Dunakeszi, Repülőtéri utca 3.). További kérdések esetén a rendőrök 7:30 és 13:00 óra között a 06-1/441-1981-es telefonszámon válaszolnak.