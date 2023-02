Hétfőn két szabadtéri tűzhöz is riasztották a Baranya vármegyei tűzoltókat. Délután Patapoklosi külterületén, ötszáz négyzetméteren nádas égett, mely veszélyeztette a területet és a közúti forgalmat is. A szigetvári hivatásos tűzoltók egy sugár, illetve kézi szerszámok segítségével eloltották a lángokat. Este Gordisa külterületén elhanyagolt, füves-fás területen keletkezett tűz, ezerötszáz négyzetméteren. A siklósi hivatásos tűzoltók – a szigetváriakhoz hasonló módon – eloltották a lángokat. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.

Két szabadtéri tűzhöz vonultak kedden is a Baranya vármegyei tűzoltók. Kora délután Gordisán, a Petőfi utcában két hektáron száraz fű égett, melyet a siklósi hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltottak el. Valamivel több, mint fél óra múlva a villányi hivatásos tűzoltókat riasztották, miután Kásádon, a Berendi úton – szintén két hektáros területen – kigyulladt az aljnövényzet. A gazos területen több körbála is volt, a lángok nyolcat érintettek. A tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Kár egyik helyszínen sem keletkezett, személyi sérülés nem történt.

Két és fél hektár füves terület égett Kercseligeten, a József Attila utcában szerda délután. A tüzet, amely egy házat is veszélyeztetett, a sásdi hivatásos tűzoltók vízsugárral, puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal eloltották. A lángok végül nem terjedtek át az ingatlanra, kár nem keletkezett. Személyi sérülés nem történt.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ma reggel Facebook-posztjában arról számolt be, hogy idén országszerte 734 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Ahhoz, hogy a számuk csökkenjen, felelősségteljesen, megfontoltan kell cselekednünk.

A szabad területen történő tűzgyújtás szabályairól a katasztrófavédelem honlapján tájékozódhatnak! Vigyázzunk környezetünkre!