Az elmúlt években folyamatosan, és most hétvégén a viharos szél okozta károk felszámolásában is segített a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltóegyesület. Most az egyesület kér segítséget.

– Alig egy év telt el azóta, hogy felállítottuk ponyvagarázsunkat, melynek ára több mint 312 ezer forint, ám a hatalmas szélvihar most teljes egészében lerombolta azt

– írta közösségi oldalán a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltóegyesület.

A káresetben járművük nem sérült, mivel éppen a vihar okozta károk elhárításán vett részt szerte Pécs városában.

– Beavatkozásainkkal az elmúlt napokban több értéket mentettünk meg, most azonban mi kérünk segítséget a lakosságtól – írta az egyesület.

Kérik, hogy aki teheti, támogassa őket új garázsuk építésében.

Az egyesület számlaszáma: 50300109-15102294-00000000

Kedvezményezett neve: Szent Flórián ÖTE