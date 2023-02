Borzalmasan kezdődött az év balesetek szempontjából Baranyában. Januárban három halálos kimenetelű tragédia történt, ahol négyen vesztették életüket. Februárban ez a rossz statisztikai mutató tovább folytatódott, elgázoltak egy gyalogost Pécsett, a Tüzér utcában, aki kórházba szállítás után elhalálozott.

A rendőrség a balesetek visszaszorítása érdekében több ellenőrzést tartott és tart még többek között a vasúti átjáróknál, a gyalogosátkelőknél. Több esetben drónt is bevetettek, amely segítségével nemcsak a gyorshajtókat, hanem más közlekedési jogsértéseket is kiszűrtek. Több esetben intézkedniük kellett a jármű nem megfelelő műszaki állapota, biztonsági öv használatának elmulasztása, záróvonal figyelmen kívül hagyása, illetve a kötelező haladási irányra vonatkozó utasítás megszegése miatt is. Volt olyan járművezető is, aki a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen nem biztosított elsőbbséget a gyalogos részére, de szóródó rakomány és világítás hiánya miatt is intézkedtek a rendőrök.

A jövőben több alkalommal számíthatnak a közlekedők a rendőrség részéről a balesetveszélyes útszakaszokon ellenőrzésekre.