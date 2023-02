Az első káresetről már hajnalban érkezett bejelentés a tűzoltókhoz, és délelőtt tíz órára már ötven helyszínre hívták őket Baranya különböző pontjaira. Főleg kidőlt fák, letört ágak miatt kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak.

Három parkoló autóra dőlt egy fa Komlón, a Bányász utcában szombat reggel ötkor. A fát, melyet az erős szél tövestől kicsavart, a komlói hivatásos tűzoltók távolították el. Egyik autóban sem ült senki, személyi sérülés nem történt.

A nagy szél nyilván nem turistabarát. Pécs kedvenc hintájánál sincsen senki, csak olvasónk, aki ezt a videót küldte, amely egyébként kicsit ijesztő: a folyamatos zúgás, a lengő hinta, a mozgó fakoronák, a videó végén a megtörő napfény együttese simán lehetne egy horrorfilm kezdő képsora. csak akkor a végén zombik jönnének elő a fák közül. (Megnyugtatásul eláruljuk: most nem jönnek.)

A pécsi hivatásos tűzoltók láncfűrész segítségével eltávolították az útakadályt a kozármislenyi Pusztarét utcában, ahol ma reggel egy fát döntött ki a szél.

Megtépázza a vasutat is a szél Baranyában

Nem közlekednek a vonatok Abaliget és Bükkösd között, illetve Nagykanizsa-Pécs vonalon több helyen fakidőlést jelentettek.

A Magyar Államvasutak Zrt. a közösségi oldalán közölte, hogy Baranyában több helyen fák dőltek a sínekre:

– Abaliget és Bükkösd között szünetel a közlekedés, a vonatok várakozásra kényszerülnek. Várhatóan egy szakaszon pótlóbuszok fognak közlekedni, a pécsi fővonalon 60-90 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani.

– A Nagykanizsa-Pécs vonalon több helyen fák dőltek a vasúti pályára, a vonatok esetenként várakozásra kényszerülnek, jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítani.

Olvasónk szerint a nagy szélbe mintha még a tévétorony is beleremegne. Videót is küldött erről. Valóban így lenne? Segítsünk eldönteni! Ön szerint is mozog a tévétorony teteje?

Sásdot sem kíméli a viharos szél

Épületeket, vezetékeket rongált meg a vihar Sásdon. A 66-os úton fa dőlt az útra Gödrénél.

– Folyamatban a vihar okozta károk elhárítása. Épületeket, vezetékeket rongált és rongál meg, gyökerestől csavar ki hatalmas fákat az orkánerejű szél. Amit tudunk, megteszünk – írta közösségi oldalán Sásd polgármestere, Jusztinger János. – Aki csak teheti, maradjon az otthonában! – tette hozzá a polgármester a bejegyzéséhez.

A Magyar Közút jelzése alapján a 66-os főúton, Gödre térségében egy fa dőlt az úttestre. A 38-as km-nél félpályán halad a forgalom.

Akadozik az áramellátás több baranyai településen

A hajnali órákban érkezett, viharos széllel átvonuló hidegfront az E.ON ellátási területén több településen okoz áramszünettel járó meghibásodásokat, Baranyában több települése is érintett, elsősorban Orfű, Sellye és Szentlőrinc.

Jellemzően kidőlő fák, leszakadó nagy méretű faágak okoznak vezetékszakadásokat, az ország több pontján oszloptörések is történtek. A hibajavítások elvégzéséhez oszlopcserékre van szükség, illetve a kidőlt fák eltávolítása, a megrongált hálózati elemek cseréje is zajlik. Kollégáink és javításokba bevont külső vállalkozó partnereink folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán.

– Hibabejelentő vonalainkon jelentősen megnövekedett a hívások száma. Annak ellenére, hogy a hívásokat megemelt ügyintézői létszámmal fogadjuk, előfordulhat, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk nehezebben érhető el – közölte lapunkkal Varga Ivett, az E. ON Hungária Zrt. szóvivője.