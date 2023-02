Az ügy azonban itt nem ért véget, a nyomozó hatóság látókörébe került egy nő is, akivel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy ő látja el a 33 éves férfit kristállyal. Rövid időn belül már kopogtattak is nála a nyomozók. A nő lakásán tartott kutatás alkalmával két helyen is találtak kábítószer látszatát keltő anyagot, azonban a kábítószer-gyorsteszt nála negatív eredményt mutatott.

A 39 éves nőt szintén előállították és kihallgatták.