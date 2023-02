A bejelentést követően a szekszárdi nyomozók kezdték meg a nyomozást. A szálak egy mohácsi férfihez vezettek. A mohácsi címen tartott kutatást követően az apát és fiát is előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki, ahol beismerő vallomást tettek.

A nyomozás során kiderült, hogy volt egy szintén mohácsi társuk is. A 42 éves apa volt az ötletgazda, ő kereste meg a lehetséges vásárlókat. Főleg mezőgazdasággal, fuvarozással foglalkozó embereket hívott fel, napjában akár több tucatot is. A 20 éves fiú volt az, aki személyesen ment el a kialkudott vételárat átvenni, majd abból kapott kisebb-nagyobb összegeket. A harmadik, szintén mohácsi, 34 éves férfi ugyancsak átvevőként segített be.