Nemrég számoltunk be róla, hogy Baranyáig is elértek az ortopédcipő-maffia szervezet szálai. Három baranyai nőt és négy férfit gyanúsítottak meg a múlt héten, hogy ortopédiai segédeszközökkel ügyeskedtek. Most újabb két szegedi orvoson ütöttek rajta a nyomozók. Egyiküket akkor fogták el, amikor egzotikus üdülése után gépe landolt Budapesten, míg a másik orvost síeléséből hazatérve lakásán várták.

A mostani rendőrségi közleményből kiderült, miként működött a bűnszervezett. Az orvosok írták fel a vényeket, többségében olyan emberek adatait felhasználva, akik erről mit sem sejtettek. A beteglistákat – amiket általában különböző szociális intézményektől és idősek otthonától szereztek be – a cégek alkalmazottai küldték el nekik. Majd az ortopéd orvosok vizsgálat nélkül írták fel a recepteket, rajta a különböző gyógyászati segédeszközökkel.

A cégek ezeket a termékeket legyártották, és a vényeket benyújtva igényelték vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az állami támogatások összegét.