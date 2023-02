A minap egy rövid posztot osztott meg Horváth István vajszlói polgármester a közösségi oldalán, ahol arról számolt be, hogy a településen az egyik udvarban meglőttek egy kutyát. A bejegyzéshez számos hozzászólás érkezett, sokan azt írták, hogy nem egyedi esetről van szó, mások udvarába is belőttek már, de volt olyan bejegyzés, amely arról számolt be, hogy az utcán is hallanak lövéseket.

A polgármester az ügy végére akart járni, így a napokban a lövések miatt bejelentést tett a rendőrségen. Ennek próbáltunk utánajárni, így a Baranyai Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályához fordultunk kérdésünkkel: tettek-e bejelentést a lövöldözéssel kapcsolatban, illetve indítottak-e nyomozás az ügyben?

– Az esettel kapcsolatban február 6-án érkezett bejelentés a rendőrségre. A kollégáink a helyszínen adatgyűjtést végeztek

– közölte a rendőrség sajtóosztálya lapunkkal. Hozzátették, hogy jogsértés gyanúja nem merült fel, ezért rendőrségi eljárás nem indult az ügyben.