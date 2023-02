Botykapeterd Az elmúlt hetekben több helyen is sebességmérés zajlott Baranya vármegye közútjain. A rendőrségi akciónak kiváltó oka többek között abban kereshető, hogy a baranyai utakon több halálos baleset volt. A rendőrök több esetben drónt is bevetettek, hogy a szabályokat be nem tartó járművezetők kiszűrjék.

A 6-os számú főúton rendszeresek a sebesség-ellenőrzések, ennek ellenére néha meg tudják lepni az autósok a rendőröket. Egy merész sofőr például február 10-én este Botykapeterden 50 km/h helyett 130 km/h-ás sebességgel száguldott át. Ez a mutatvány 300 ezer forintjába fog kerülni, ugyanis ennyi a fix közigazgatási bírság összege, amelyet ki kell fizetnie. A sebességtúllépés a leggyakoribb baleseti ok.

– Az a néhány perc előny nem ér annyit, hogy valaki megsérüljön, vagy életét veszítse – közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztálya.