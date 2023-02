Szigetvár külterületén a György dűlőn, kigyulladt egy lakóház. Érkezett a bejelentés a katasztrófavédelem ügyeletére szombat reggel. Pár perc múlva már a helyszínen voltak a szigetvári tűzoltók, akkor már az épület tetőszerkezete is égett. Az egységek eloltották a tüzet, és az épületből két gázpalackot is kihoztak. A tűzesethez a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, és a mentők is kivonultak.

Alig oltották el a szigetvári lakástüzet, újabb riasztás érkezett a katasztrófavédelem ügyeletére: „Tűz keletkezett egy családi házban, Szászváron, a Petőfi Sándor utcában. Több helyiség és a tető is ég”.

A komlói és a bonyhádi hivatásos, valamint a szászvári önkéntes tűzoltók oltják a lángokat.