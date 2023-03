Az akció első napján Győrben, Tatabányán és Oroszlányban nyolc helyszínen, kilencven rendőr csapott le a drogbandára, tíz személyt előállítottak. A második nap a rendőrök a TEK-esekkel kiegészülve Baranya és Hajdú-Bihar vármegyékben három személyt fogtak el, és hét helyszínen tartottak kutatásokat. A TEK-re azért volt szükség, mert az információk szerint három elkövető lőfegyvereket is tárolt otthonában. A nyomozók a kábítószergyanús anyagokon túl lefoglaltak tőlük egy elektromos sokkolót, illetve öt különféle típusú fegyvert is, köztük egy lefűrészelt csövű, sörétes puskát, egy Keserű forgótáras pisztolyt, egy Zoraki maroklőfegyvert, de még egy Mossberg pumpás puskát is, valamint a hozzájuk tartozó lőszereket.