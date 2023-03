A drávasztárai házhoz kiérkező rendőrök megállapították, hogy a ház ablakát betörték, majd azon bemásztak és elloptak egy hangfalpárt, az egyik nyitott melléképületből elvittek egy kanapét, egy lakattal zárt épületrészből pedig egy robogót.

Forrás: police.hu

A rendőrök az esettel kapcsolatban egy 22 éves helyi férfit fogtak el, aki a gyanúsítotti kihallgatásán beismerte a bűncselekmény elkövetését.

A házból azonban más tárgyak is hiányoztak, így a rendőrök tovább vizsgálták az esetet, majd beazonosítottak és elfogtak egy másik, 62 éves helyi férfit is, akit azzal gyanúsítanak, hogy a korábban betört ablakon keresztül bemászott az épületbe, ahonnan többek között seprűt, létrát és fémpolcot is ellopott.

A rendőrök a két férfinál megtalálták és lefoglalták az ellopott tárgyakat, amelyek eltulajdonításával a gyanúsítottak mintegy 250 ezer forint kárt okoztak a sértettnek.

A két férfi ellen lopás bűntett elkövetése miatt nyomoz a Siklósi Rendőrkapitányság.