A bári gyilkosság ügyében háromnapos tárgyalásra került, illetve kerül sor a héten. A keddi napon a vádlottak nehezményezték, hogy csak részben kapják meg a jegyzőkönyvek, iratanyagok másolatát, illetve a másodrendű vádlott azt is megemlítette, hogy mivel ő vizuális típus, és a papíron látottak jobban beleivódnak az agyába, így nagy szüksége van a másolatokra, hogy jobban felkészülhessen a tárgyalásokra.

A bíró a szerdai napon közölte, hogy sikerült elérnie, hogy a pécsi börtönbe eljuttatott jegyzőkönyvek, irományok egy példányának másolatát papíron is megkaphassák a vádlottak, illetve azt is, hogy a másodrendű vádlott korábbi kérése is teljesülhessen. K. József azt nehezményezte, hogy a börtön értékmegőrzőjében leadott pendrive-ot, ami szerinte értékes adatokat tartalmaz, s amely a per folytatására is kihatással lehet, nem nézhette át. A bíró közölte, hogy a következő tárgyaláson megpróbálják az adathordozó tartalmának a vádlott által kért részeit bemutatni a tárgyalóteremben.

A két nap alatt többször szóba került, hogy a meggyilkolt vagyonos férfi öntörvényű volt. Az egyik, tanúként beidézett ügyvéd, aki a milliárdos meggyilkolt férfi cég- illetve magánügyeit intézte, elmondta, hogy a férfi olyan volt, mint egy földesúr, megmondta mit akar, és a többieknek azt kellett végrehajtaniuk.