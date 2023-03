Elfogták, majd előállították a rendőrök 2023. március 14-én azt a 26 éves versendi férfit, aki 2022 júliusa és 2023. január vége között főként Kölkeden és Versenden található ingatlanoknál garázdálkodott. Volt, hogy láncfűrészt, vagy televíziót tulajdonított el, de volt olyan is, hogy kerékpárt, illetve sarokcsiszolót vitt magával.

Egy alkalommal két másik társával találtak egy bankkártyát, amellyel aztán Versenden és Bólyban több üzletben is vásároltak. Egy nőnek tűzifát kínált eladásra, majd a vételárat át is vette, azonban az előre bemutatott fát már nem adta át a sértettnek. Sőt, előfordult olyan is, hogy miután bement egy házba, az ott lakó, mozgásában korlátozott férfi tiltakozása ellenére magával vitte a sértett harmonikáját.