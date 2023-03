A sebességmérő tábla a közeledő jármű sebességét jeleníti meg a járművezetőknek.

A sebességkorlátozásra mostantól a közlekedési táblán kívül a valós sebességet kijelző LED-panel is felhívja a figyelmet, amely a telepített radarberendezés által mért adatokat jeleníti meg, sebességtúllépés esetén figyelmeztetéssel ellátva. Az országban számos helyen korábban telepített hasonló készülékhez képest eltérés, hogy a modernebb változatok már nem csak kijelzik, hanem eltárolják, naplózzák, és a szerver felé továbbítják is a járművek elhaladási időpontjait és sebesség adatait, tehát kvázi a járműforgalom számlálását, sebességük rögzítését és továbbítását is végzik az üzemeltető felé.