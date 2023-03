Azt írták, hogy a néhány napja elfogott helyi férfi társaival minden ok nélkül kötött bele a rendőrbe és mindenképp azt akarta kiprovokálni, hogy verekedés legyen a vége - adott tájékoztatást az MTI.

A gyanúsított társaival másnap és az azt követő napon is visszament az edzőterembe, és kifejezetten a fiatal rendőrt keresték.

A közlemény szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat ekkor lépett közbe és - a pécsi rendőrkapitányság nyomozóinak segítségével - elfogták a 46 éves gyanúsítottat és 18 éves társát.

Miután az idősebb gyanúsított ellen több erőszakos bűncselekmény miatt is eljárást folytatnak, a bíróság elrendelte a letartóztatását - áll a közleményben.