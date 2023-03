Több embertől milliókat csalt ki egy zalai férfi, aki „gyógyító és lelket mentő mesternek” nevezte magát. A kamu-Jézus Pécsen is megfordult.

A Zalaegerszegi Járásbíróságon a napokban előkészítő ülésen tárgyalták a zalai kamu-Jézus ügyét. A vádlott személyesen meg is jelent a tárgyaláson, ahol közölte: nem bűnös, így az ügye tárgyalási szakaszba lép. A per április 19-én kezdődik, ahol meghallgatják a vádlottat és az átvert embereket is.