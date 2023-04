Nyílt napot tartott múlt pénteken a Siklósi Rendőrkapitányság, amelynek keretében a gyerekek megtekinthették a szolgálati gépjárműveket, a drónt, valamint ujjlenyomatot is levehettek - tette közé a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Facebook oldalán. Az ügyességi feladatok során a részvevőknek kerékpáros ügyességi pályán kellett végigmenni, majd kipróbálhatták a fúvócsövet és a részegszemüveget is, a kicsiknek pedig a játszóházban tartottak kreatív foglalkozásokat a rendőrök, valamint a siklósi családsegítő központ munkatársai. A szervezők a különböző ügyességi feladatok mellett kutyás bemutatóval is készültek a közel 600 fős gyereksereg részére.

Forrás: Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos Facebook oldala

Forrás: Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos Facebook oldala

A rendezvényen részt vettek a Siklósi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai, a Siklósi Mentőszolgálat tagjai, a Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ dolgozói és a Határszél Polgárőr Önkéntes Tűzoltó és Speciális Kutató Mentő Egyesület, akik programjaikkal színesítették a rendőrségi nyílt napot.