Beszédében Őri László külön köszönetet mondott Magyarország Kormányának, valamint Varga Judit igazságügyi miniszternek, hogy segítette és támogatta azt, hogy egy ilyen, az áldozatok számára is könnyen elérhető helyen nyitva legyen a segítség azok számára, akik azt igénylik Pécsett is. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt tíz esztendőben a regisztrált bűncselekmények száma országosan és a baranyai régióban is jelentős mértékben csökkent. Hozzátette azonban, ha csak egyetlen ember válik bűncselekmény áldozatává, annak az az egy is sok. Nagyon fontosnak tartja, hogy a bűncselekmények áldozataira külön és különös figyelmet fordítsunk.

Az elnök hangsúlyozta, hogy egy társadalomnak, közösségnek a fejlettségét, érettségét, felkészültségét az mutatja leginkább, hogy miként tud segítséget és támogatást nyújtani a társadalom nehéz helyzetbe került, adott esetben áldozattá vált tagjainak.

Baranyában az elmúlt évben több mint 2900 regisztrált bűncselekmény vonatkozásában több mint 1700 bűncselekmény áldozatává vált személlyel került kapcsolatba a Pécsi Áldozatsegítő Központ, és nyújtott valamilyen mértékű segítséget és támogatást. A központ komplex szolgáltatást nyújt a rászorultaknak, hiszen mindazon segítéségformák, amelyek egy áldozat számára segítséget jelentenek, rendelkezésükre állnak egy felkészült személyi állománnyal kiegészülve.