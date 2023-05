A beszámoló a közúti közlekedés biztonságával kapcsolatos adatokat is összegzi: eszerint csökkent mintegy 12 százalékkal a személyi sérüléssel járó balesetek száma a közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében tett intézkedések hatására. A 6-os, 66-os és a 611-es számú, illetve a Mánfa–Komló közötti, nagy forgalmat bonyolító utakon történtek a balesetek, amelyek legfőbb oka – csaknem az esetek felében – továbbra is a gyorshajtás, de a kanyarodási szabályok be nem tartása, illetve az elsőbbségi szabályok megszegése is megjelenik a statisztikában.

A korábbi évekhez hasonlóan a bűnmegelőzéssel kapcsolatos programokra is kiemelt hangsúlyt helyezett a Komlói Rend­őrkapitányság – az iskolákban tartott előadásaik során elsősorban az internethasználattal kapcsolatos veszélyek, a kapcsolódó bűncselekmények kerültek előtérbe.