Több hatóság egyszerre tartott revíziót a nagybani piac kereskedőinél, ahonnan a baranyai viszonteladók jelentős része is beszerzi portékáit. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) alapos ellenőrzését a rendőrség és a NÉBIH is segítette. A nagyszabású akcióban az árusokat, a termékek eredetét és a forgalmat is kontrollálták.

A nagybani piac minden szegletét bejárták, és a kereskedelemhez kapcsolódó dokumentumokat is megnézték a hatóságok a maratoni, mintegy negyvennyolcórás akcióban május 23-án és május 24-én. A több tonnányi zöldség, és gyümölcs mustrája csaknem 330 adózót érintett. A két nap „mozgó” áruforgalma sem maradt kontroll nélkül, amit közösen világítottak át a pénzügyőrök és az adóellenőrök. A rendőrség az áruforgalmi ellenőrzéseket segítette, míg a NÉBIH a raktáron lévő árukat vizsgálta, az epertől a hagymáig, mindent. A zöldséges és gyümölcsös vállalkozásoknál és a fuvarozóknál is találtak szabálytalanságokat.

A NAV szakemberei - az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszer (EKÁER) szerinti - kockázatelemzésének, a bűnszervezetek felszámolásának, az eddigi hatékony fellépésnek is köszönhető, hogy a mostani akcióban a kereskedőknél a korábbinál kevesebb szankciót kellett alkalmazni.

Az illegális kereskedelem megfékezésére a NAV a jövőben is tervez hasonlóan nagyszabású közös akciókat. A hatóság a visszatérő ellenőrzésekkel nem a büntetés kiszabását tűzte ki célul, hanem a legálisan működő vállalkozások támogatását.