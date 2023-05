Baleset történt szerda délután Pécsett, a Hőgyes Endre és Erreth Lajos utca kereszteződésénél.

Megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszukkal frissítjük cikkünket.

A rengeteg útlezárás miatt a délután csúcs elengedhetetlen kelléke a türelem, hiszen olykor perceket is várakozhatunk egy helyben állva. A leleményesebbek, - de lehetne inkább türelmetlennek is nevezni őket - olykor megpróbálják elkerülni a forgalmat a kisebb utcákban. Ez azonban sokszor ahhoz vezet, hogy az elsőbbségadási kötelezettségről megfeledkezve egymásba rohannak, balesetet okoznak és ott is torlódás alakul ki.