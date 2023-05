A Komlói Rendőrkapitányság beszámolója kitér arra is, hogy a lopások száma 60-ról 78-ra emelkedett, ezen belül a 2021-es adathoz képest eggyel több, 7 lakásbetörés történt tavaly. Személygépkocsit viszont 2022-ben nem loptak Komlón, a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények közé tartozó rablások pedig stagnáltak - mindkét évben két alkalommal fordult elő.

A beszámoló a közúti közlekedés biztonságával kapcsolatos adatokat is összegzi: eszerint csökkent mintegy 12 százalékkal a személyi sérüléssel járó balesetek száma, a közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében tett intézkedések hatására. Jellemzően a 6-os, 66-os és a 611-es számú, illetve Mánfa-Komló közötti, jelentős forgalmat bonyolító utakon történtek a balesetek, amelyek legfőbb oka - csaknem az esetek felében - továbbra is a gyorshajtás, de a kanyarodási szabályok be nem tartása, illetve az elsőbbségi szabályok megszegése is megjelenik a statisztikában.

A korábbi évekhez hasonlóan a bűnmegelőzéssel kapcsolatos programokra is kiemelt hangsúlyt helyezett a Komlói Rendőrkapitányság - az iskolákban tartott előadásaik során elsősorban az internethasználattal kapcsolatos veszélyek, a kapcsolódó bűncselekmények kerültek előtérbe.

A "Házhoz Megyünk" program során kitelepüléseken a trükkös lopásokra, a lakásbetörésekre és az idősek sérelmére elkövetett csalások megelőzésének lehetőségeire is felhívták a figyelmet, a nyugdíjasokat, időskorúakat foglalkoztató klubokban pedig az ún. „unokázós csalók” módszereiről tartottak előadást, hangsúlyozva az ilyen esetekben szükséges óvatosság fontosságát.