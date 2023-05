Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság Alkotói pályázatára idén is rengeteg kiváló alkotás érkezett. Baranyában több mint kilencven tehetség mutatta be, a tűzvédelem témájában is tudnak maradandót alkotni. A pályázat célja, hogy az iskolások kreatív alkotásokon keresztül mutassák be, miként képzelik el a tűzoltók életét, munkáját, mindennapjait. Idén a pályázat A füstérzékelő életet menthet címet kapta, így számos alkotás bemutatta, mekkora különbséget jelent, ha otthonunkban füstérzékelő készülék van elhelyezve. A különböző korcsoportokban versengő gyermekek rajzai, kézműves- és számítógépes alkotási közül idén is nehéz volt kiválasztani azokat, melyek a legkiválóbbak lettek, hiszen ezúttal is jobbnál jobb alkotások érkeztek a versenyre.

Íme, a baranyai eredmények:

Szabadkézi rajz kategóriában

I. korcsoportban (6-10 év) első helyezést ért el Novszky Napsugár A baj gyorsan jön című rajzával. Másodikként Horváth Máté Gábor, harmadikként pedig Rideg Dorka alkotása rajzolta be magát a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bíráinak szívébe.

II. korcsoportot (11-14 év) tekintve a legjobbnak Kovács GergőEgyütt megoldjuk című rajza bizonyult, míg Sós László a második, Zakor Nikol pedig a harmadik helyet szerezte meg alkotásával.

III. korcsoportban (15-18 év) Képíró Karina Flóra Mindennapi hősök című alkotása lett aranyérmes, az ezüstöt Zombori Zoé Korinna, a bronzot Fábián Luca érdemelte ki.

Egyéb kézműves alkotás kategóriában az I. korcsoport indult. A 6-10 éves korosztály között Bók Rebeka, Vigyázz, ég a konyha! című alkotásával bizonyult a legjobbnak. Őt követi Sánta Zsüliett, a dobogó képzeletbeli harmadik fokára idén Koszta Janka léphetett fel.

Videó kategóriában a legidősebbek neveztek – Palkó Liza Hogy miért fontos a tűzoltók munkája videómontázsa kapta a legtöbb szavazatot, így ő érdemelte ki az első helyet. Szász Hanna, Papp Loretta és Spitzer Frida közösen készített videója pedig a második helyen végzett.

