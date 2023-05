Vince utca (Fotó: Szent Flórián ÖTE)

Kidőlt fákhoz is riasztották a tűzoltókat

Két fa is az útra dőlt a Remeterét és Orfű közötti útszakaszon tegnap reggel. A pécsi hivatásos tűzoltók a fákat motoros láncfűrész segítségével eltávolították. Nagyméretű fa dőlt ki hétfő reggel Mohácson, a Széchenyi téren is. A városi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel eltávolították. A pécsi tűzoltók a megyeszékhelyen és Pellérden is kidőlt fákhoz vonultak, Pécsett a Vércse dűlőben, Pellérden pedig a Szabadság utcában okozott útzárat egy-egy kidőlt fa. A mohácsiaknak Kölkeden, a komlóiaknak pedig Mánfa külterületén adott munkát az eső a délutáni és esti órákban.

Mohács (Fotó: Mohács HTP)

Árokban kötött ki egy autó Fekednél

Letért az útról, majd az árokba csúszva félpályás útzárat okozott egy személyautó tegnap késő délután Feked külterületén. Az autóban utazó sofőrt a mentőszolgálat munkatársai helyszíni ellátást követően kórházba szállították. A balesethez a véméndi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a helyszín biztosítása mellett áramtalanították az autót.