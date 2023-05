Egyenesen a fémtelepre vezetett minden útja annak az embernek, aki az elmúlt két évben Pécsett és környékén ház körüli munkákért cserébe, ellenértékként fémhulladékot kapott. A férfit ráadásul az ellenőrzés napján, éppen vasúti sínek darabolásakor zavarták meg a pénzügyőrök. Azt is elmondta, hogy a fémhulladék-biznisz ideje alatt több mint 31 tonna „értékes hulladékhoz” jutott hozzá, amit fémfajtánként adott el, és a síneket is már az eladásra készítette elő. A sikeresnek tűnő kertészkedés végül veszteséggel zárult, és az elkövető több mint négymillió forint bírságra is számíthat.

Forrás: NAV

A fémkereskedelmi szabályok szerint természetes személy, saját ingatlanán, legfeljebb három köbméter fémhulladékot tárolhat, ami egyértelműen az ingatlanához köthetően keletkezhet. Kizárólag saját tulajdonú fémhulladék értékesíthető fémkereskedelmi engedély nélkül fémkereskedő részére.