A februárban bekövetkezett Törökországi földrengést követően merült fel az igény egy új, minden eddiginél szervezettebb mentőcsoport létrehozására vármegyénkben.

Az elképzelést hamar követte a megvalósítás is, hiszen még abban a hónapban megrendezésre került Orfűn egy közös jégrőlmentési gyakorlat, most pedig egy újabb, jóval összetettebb feladatot hajtott végre az 5 egyesület, ezúttal a Dráván, nemzetközi segítséget is bevonva.