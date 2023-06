A vádlott 2021. szeptember-október hónapban ismerkedett meg a sértett nővel, aki kozmetikusként dolgozott. A vádlott intim kozmetikai kezelésre járt hozzá, neki álnéven mutatkozott be, nőgyógyász orvosnak adta ki magát. A sértett egy ilyen alkalommal rosszul lett, a vádlott felajánlotta neki, hogy megvizsgálja, kezelni fogja, mert lehet, hogy nőgyógyászati problémája van. Ezt követően 2022. január közepén a vádlott a sértett lakására ment, ahol „megvizsgálta” a sértettet, kenetet is vett tőle egy pálcikával, valamint egy fecskendővel. 2022. február hónapban a vádlott a sértettet a saját lakására hívta fel azzal, hogy későn ér a városba, ne a rendelőbe menjen. A vádlott ekkor a sértettet alsóruha nélkül „vizsgálta meg”, ehhez vibrátort is használt, melyről azt állította, hogy orvosi műszer, majd közölte a sértettel, hogy cisztái vannak, és az internetről összeállított vizsgálati leletet küldött a sértett e-mail-címére. A sértettnek a vizsgálatokért nem kellett fizetnie.

A sértett egy barátnőjének, aki vőlegényével gyermeket tervezett, szintén ajánlotta a vádlottat, mint ismerős nőgyógyász orvost. Ezt a vádlottnak is megemlítette, aki elvállalta a nő kezelését, akit telefonon felhívott és orvosként, korábbi álnevén mutatkozott be. A sértett párt a vádlott 2022. január 19-én „vizsgálta meg” a nő lakásán. A pártól vizeletmintát kért, majd a férfitól ondómintát, nemi szervéről kenetet vett. 2022. január 26-án ismét megjelent a vádlott a nő lakásán, közölte a nő párjával, hogy gombás fertőzése van, a nőnek intim mosakodószert rendelt és őket további vizsgálatok elvégzésére hívta fel a saját lakására, ahol a fentiekhez hasonló „vizsgálatokat” végzett. A vádlott a vizsgálatokért továbbra sem kért pénzt. A sértetteknél latex érzékenységet, továbbá a sértett nőnél szintén cisztát állapított meg, melyről az általa kiállított leletet a nő e-mail-címére küldte meg.