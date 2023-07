„Magyarországon több ezer kerékpárt lopnak el évente, nagy részük azonosítatlan, így sosem kerül meg, vagy ha megkerül, nyilvántartás híján nem tudják ki a gazdája, így nincs kinek visszaadni őket”, olvasható a BikeSafe honlapján. A bikesafe.hu egy olyan adatbázis, ahol a bejegyzett kerékpárokat tarolják.

– Régen gravíroztuk. Bele írtuk a kerékpárokba egy azonosító számot, amit nyilván is tartottuk – mondta Vitális Ágnes rendőralezredes. – Amióta működik a BikeSafe-oldal, ami mindenki számára elérhető az interneten, tehát nyilvános, azóta mi sem gravírozzunk.

Néhány éve megkapta a rendőrség azt a lehetőséget, hogy akik náluk regisztrálnak, azok ingyen kerülnek be a BikeSafe adatbázisába. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sok helyen, változó időpontban szokta biztosítani a kerékpár regisztrációját, most nyáron a Széchenyi téren, a rendőrségi pavilonnál, amely júniustól augusztus 31-ig tart nyitva.

– Minden nap itt vagyunk, kivéve vasárnap. A regisztrációhoz egy adatlapot kell kitölteni. Az egyik oldalra a tulajdonos adatai kerülnek, a másik oldalra a kerékpár adatai, majd a kerékpártulajdonos kap egy olyan kártyát, amivel igazolni tudja, hogy regisztrálva van

–mondta el Vitális Ágnes, vagyis a kapott a törzskönyvvel igazolják, hogy övék a kerékpár.

Korábban a rendőrség tartotta nyilván a gravírozott kerékpárokat. Volt olyan eset, hogy az ellopott bicikli egy orgazdától, vagy a pécsi vásártérről került elő. Abban az időben nem volt ritka, hogy 70-80-an is regisztráltak a meghirdetett rendőrségi napon. Most is jönnek, de nem olyan sokan. Lehet, hogy azért mert alapból regisztrálják magukat a kerékpáros tulajdonosok a BikeSafe-re, de lehet, hogy kevesen tudnak erről a lehetőségről.

Együttműködnek

A Bikesafe regisztrációs programot a rendőrség igényeinek megfelelően fejlesztette és alakította ki 2014-ben a BikeSafe Nonprofit Kft. A vállalat országos hozzáférést biztosít minden rendőri egység számára. Az adatbázis banki biztonsági szintű védelemmel tárolja adataidat.

A törzskönyves regisztráció díja kerékpáronként 4000 Ft, azonban a rendőrségi pavilonoknál ingyenes.