Több tűzeset az aratással összefüggésben keletkezett, valamint előfordult kijelölt tűzrakó helyen is, ahol a kirándulók nem jártak el elég óvatosan, otthagyták a parázsló fát. A mezőgazdasági munkálatokat végzők számára kiemelten fontos az extrém meleg és száraz időben, hogy fokozottan figyelmesen járjanak el. Ellenőrizzék a gépek állapotát, azok felforrósodó kipufogó rendszerét, mert a sérült illesztéseknél kiáramló forró kipufogógáz könnyen meggyújthatja a száraz aljnövényzetet. A gépek üzemanyag-ellátó és olajtovábbító rendszereit is folyamatosan ellenőrizni szükséges mert a kifolyó üzemanyag és olaj is könnyen lángra kaphat.

Mindezek mellett nem szabad elfeledkezni a mezőgazdasági munkagépek elektromos rendszerének, vezetékek szigetelésének ellenőrzésétől, mivel a kipattanó szikra is tüzet okozhat.