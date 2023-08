A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint hétfőn 13:33 perckor 2,0 magnitúdójú földrengés volt Magyarországon, Kistelektől körülbelül 8 kilométerre. A földrengést Üllés településen érezték, eddig egy kérdőív érkezett be. Elképzelhető, hogy a déli országrészben több helyen is érezhették a rengést. Olvasóink jelezték, hogy a földrengést Mohács térségében is többen észlelték.