Több helyre is riasztották a pécsi hivatásos tűzoltókat a várost ért hatalmas esőzés miatt péntek délután. Több alagsorba is befolyt a víz, azonban tűzoltói beavatkozásra csak a Hunyadi úti dzsámiban volt szükség – itt szivattyú segítségével távolítottak el kb. tíz köbméter vizet a tűzoltók. A Bajcsy-Zsilinszky utcában egy nagyméretű faág hasadt le és egy, a közelében parkoló személygépkocsi elejére zuhant. Az egység láncfűrész segítségével a faágat eltávolította. A gépjármű minimálisan sérült. A Tolsztoj utcában is nagyméretű faág okozott gondot – egy háztetőre dőlt. A tűzoltók eltávolították a veszélyt jelentő növényt.

Fotó: Pécs HTP

Villám csapott szombaton egy fába Vásárosdombón, az Árpád utcában. A villámcsapás következtében a fa kettéhasadt, veszélyt jelentett egy közeli ingatlanra. A sásdi és a dombóvári hivatásos tűzoltók szombat délután kivágták a fát.