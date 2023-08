Pécs-Kertváros és Szigetvár környékén az áramkimaradás érintette Cserkút, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Boda, Bicsérd és Zók településeket. Az áramszolgáltatás itt a kora hajnali órákra helyreállt. A teljes hibaelhárításon még jelenleg is dolgoznak kollégáink, mert helyenként vezetékek is leszakadtak, vagy sérültek a vezetéket tartó szerkezetek. Sikonda és Abaliget környékén szintén kidőlt fák szakítottak el egy vezetéket és döntöttek ki egy betonoszlopot is. Hajnali 1 óra körül itt is helyreállt az áramszolgáltatás, a hibák végleges javítása még reggel is tartott.

A nagyobb hibák elhárítását követően az egyes utcákat érintő kisebb meghibásodások teljes javításán még kedden is dolgoznak a kollégáink.

Szabadszentkirályon a hálózaton több csatlakozó leszakadt, mely akadályozta a gépjármű-közlekedést, illetve egy faoszlop is eltört. Az éjszaka folyamán a csatlakozókat visszakötöttük és az oszlopot kicseréltük, a környéken élők áramszolgáltatása helyreállt.

Királyegyházán szintén fakidőlés okozott problémát a hálózaton, az ideiglenes ellátást az éjszaka folyamán megoldották a szerelők, a mai napon még a javításhoz kapcsolódó gallyazási munkákat végzünk.

Hegyszentmártonban szintén fa dőlt a légvezetékes hálózatra, és több helyen leszakította a vezetéket. A fát eltávolították, a hálózatot a szerelők hajnali 3 órára helyreállították.