A mentőközpontba került gólyáknak szerencsére súlyos, töréses sérüléseik nem voltak, csak a zúzódásaikat kellett kezelni. Enyhe agyrázkódásaikat is hamar kiheverték. A legsúlyosabb sérüléseket szenvedő öreg gólyák regenerálódtak a leghamarabb, őket már szabadon engedték, és az egyik Nagycsányból korábban bekerült fióka is elrepült. Jelenleg még két fiókáról gondoskodnak, de rövidesen ők is visszanyerik szabadságukat.