Az eltűnt személy dr. Zágony Rudolf, akit a keleti kultúra neves professzoraként és a Tibeti Halottaskönyv magyar kutatójaként tartanak számon. Olyan különleges világokat kutatott, amely sokunk számára mai napig felfoghatatlan.

Mi van a halál után? címen is tartott előadást a professzor a Pécsi Tudományegyetem UNIV Tv csatornájának. De elérhető olyan adás is, amelyben beszél magáról a kötetről is, amely egy a számos, Tibetben használatos halotti szertartáskönyv közül. A kötet leírása alapján szuggesztív erővel jeleníti meg a mű a haldoklás, a halál és az utána következő köztes lét folyamatait és történéseit, és mindemellett áttekintést nyújt a halállal kapcsolatos tibeti elképzelésekről is.

Dr. Zágony Rudolf jelenleg is ismeretlen helyen tartózkodik, a felkutatására irányuló rendőri intézkedések eddig még nem vezettek eredményre.