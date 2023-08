Hírportálunk beszámolt róla, hogy a pécsi Makay úti Tesco parkolójába hétfőn délelőtt gurult be egy sportautó. A Jákob Alapítvány még júliusban indította el a Minden gyerek Ferrari-ja programot, melynek során több városba is ellátogattak és ellátogatnak, hogy a gyerekeknek örömet szerezzenek. A hétfő kocsikázást rendőri intézkedés zavarta meg. Információink szerint kétszer is kihívták a rendőröket.