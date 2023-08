A macskák talán a legnépszerűbb házikedvencek. Augusztus 8-án pedig őket ünnepeljük a Nemzetközi Macskanapon. A neves eseményről a katasztrófavédelem is megemlékezett közösségi honlapján. Igaz, hogy nem aranyos történeteket osztott meg, de annál inkább tanulságosak. Idén az egész országban már százharminckilenc macskát mentettek meg a tűzoltók. Volt olyan, hogy fákról kellett leszedniük a négylábúakat, azonban arra is volt példa, hogy beszorult macskák segítségére siettek a katasztrófavédelem munkatársai. Nemrégiben Baranya vármegyében a tűzhellyel barátkoztak a szőrös kedvencek. Az állatok véletlenül bekapcsolták az indukciós főzőlapot, ezzel tüzet okoztak, mivel a közelben lévő tárgyak izzani kezdtek. A macska gondolkodását nem tudjuk megváltoztatni, de mi magunk megelőzhetjük a bajt. Például vásárolhatunk egy jól működő füstérzékelőt (tűz jelzésére), hiszen ezek időben jeleznek, ha füstöt, égésterméket érzékelnek a konyha levegőjében. Illetve jó megoldásnak tűnhet az is, ha éppen kamerával szereljük fel a lakás helyiségeit, ezáltal ha távol is vagyunk, mindig le tudjuk ellenőrizni, hogy a kedvencünk éppen hol van, és mit csinál.