A városban a reggeli közlekedés zsúfolt, sokan indulnak meg egyszerre. Pont emiatt a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság kollégái meghívást kaptak az Általános Orvostudományi Kartól az Orientációs Napjukra, hogy tájékoztassák az elsőéves hallgatókat többek között a biztonságos közlekedéssel kapcsolatban. Kiemelt figyelmet kapott a kerékpáros közlekedés, valamint annak szabályai iránt érdeklődtek a legtöbben, és szívesen fogadták az angol és német nyelvű tájékoztató anyagokat az egyetemisták.

Az évben több alkalommal is számoltunk be hírportálunkon olyan balesetről, amelyben kerékpáros is érintett volt. Az egyetem kezdetével a biciklis futárok száma is megnövekszik, sok egyetemi hallgató csap fel annak, hogy jövedelem-kiegészítést szerezzen. Júniusban pont egy biciklis futár esett áldozatául egy balesetnek a Mártírok útja és a Megyeri út kereszteződésénél. Az eset során feltehetőleg a biciklis nem adta meg az elsőbbséget az autósnak, aki már nem tudott megállni, és elütötte a kerékpárost. A biciklis könnyebben sérült a baleset során.

A másik eset a Lánc utcánál történt júliusban. Ekkor egy autós elsodorta a zebrán a biciklijét toló embert. Az esetről július 18-án számoltunk be és akkor már napok óta nem működött a rendőrlámpa a Lánc utcai kereszteződésben. A biciklis szabályszerűen leszállt a kerékpárjáról, és úgy ment át a zebrán, amikor egy autós elsodorta. A biciklis a baleset során nem sérült meg.