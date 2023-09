Az iskolakezdéssel számos új helyzet vár a gyermekekre az osztályközösségben, interneten, de a közlekedésben is. A tanév közeledtével ideje volt feleleveníteni azokat a helyzeteket, amelyek a gyermekektől fokozott figyelmet, elővigyázatosságot, önállóságot követelnek.

A játékos foglalkozáson a szabályok betartása, az áldozattá- és bűnelkövetővé válás elkerülése mellett a közlekedésben előforduló veszélyek is előkerültek. Mona kutya is bekapcsolódott a nevelésbe, a fegyelmezett, engedelmes magatartást mutatta be a gyermekek nagy örömére - olvasható a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán.