Az öt alkalomból álló jelenléti, saját élményen alapuló, Tabuk nélkül elnevezésű jelzőrendszeri műhely programsorozata kapcsán ezúttal a gyermekbántalmazás és az ahhoz köthető jelzőrendszeri tevékenység került középpontba Pápai Balázsné c. r. alezredesnek, a főkapitányság családi összekötő tisztjének közreműködésével - olvasható a police.hu oldalon. Ezt követően a fiatalkorúak eltűnésével kapcsolatos tapasztalatokat osztotta meg a jelenlévőkkel Soltészné Lakatos Zsuzsanna c. r. őrnagy, a Pécsi Rendőrkapitányság munkatársa. A rendezvény célja volt egyebek mellett a szakemberek bűnmegelőzési, értékközvetítő szerepének növelése is.