Olvasónk számolt be róla, hogy péntek délelőtt az M60-as autópályán mindenkit letereltek az autópályáról a szajki pihenőnél. A kocsikat tüzetesen átnézték, és az iratokat is ellenőrizték. Elmondása szerint sose látott ennyi rendőrt, mint most.

Megkerestük a rendőrséget, akik egy rövid választ írtak megkeresésünkre.

– Kollégáink fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzést tartanak az M60-as autópályán – írták válaszukban a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.