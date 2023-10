A vizsgált adózók megbízási szerződéssel alkalmaztak szakácsokat, konyhai kisegítőket, és ezekben életszerűtlenül alacsony megbízási díjakat határoztak meg. Mivel az adott hónapra kifizetett megbízási díjak nem érték el a minimálbér 30 százalékát – 2023-ban a 69 600 forintot –, így nem jött létre biztosítási jogviszony, ezért nem kellett bejelenteniük a dolgozókat.

Egy vendéglős azzal is próbálkozott, hogy a konyhai dolgozókkal HACCP-ellenőri feladatokra kötött szerződést, mivel úgy gondolta, hogy ezzel igazolhatja jelenlétüket, és így nem kell a személyzetet bejelentenie. A problémát az okozta, hogy azon túl, hogy a dolgozók nem ismerték az élelmiszer-biztonsági kockázatelemző rendszert, azaz nem tudtak a szerződés szerinti munkakörük mibenlétéről, az adóellenőrzés idején éppen mosogattak és egyéb kisegítő munkákat végeztek a konyhában.

A NAV nem a szerződés elnevezése, hanem a munkavégzés szerződés szerinti tényleges tartalma szerint dönti el, hogy a foglalkoztatás szabályos-e, például, ha megbízási szerződéssel úgy foglalkoztat a munkáltató valakit, hogy valójában leplezett munkaviszonyról van szó. Az ellenőrzött vendéglátók és kereskedők egyike sem tudta trükkjeivel megkerülni a jogszerű foglalkoztatás megállapítását.

A dolgozónkénti akár egymillió forintos mulasztási bírság mellett további büntetésként a szabálytalankodók felkerülnek „A be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók” és „A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók” nyilvános listájára is. Ezek az adózók a szabálytalan foglalkoztatás miatt adóvizsgálatra és az üzletük lezárására is számíthatnak.