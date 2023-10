A bíróság által október 31-én ismertetett vádirat szerint röviden: A büntető ügy sértettje rendkívül jó körülmények között élt, vagyonát korábban a vállalkozásaiból alapozta meg, több ingatlannal és folyószámláin nagy összegű pénzeszközzel, valamint értékpapírokkal rendelkezett. A bűncselekmény elkövetésének időpontjában megtakarításaiból és azok hozamaiból élt. A sértett tulajdonát képezte több vállalkozás, melyek cégek lakóépületek tervezésével, ingatlanok adásvételével, élelmiszerek gyártásával foglalkoztak. Tulajdonát több nagyértékű személygépkocsi, valamint jacht is képezte, befektetési számláin több száz millió forint volt. A sértett élettársa elhunyt, elvesztését a sértett nem tudta feldolgozni, nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott rendszeresen, többször került ittas állapotba.

Ezt kihasználva budapesti villájában – lakó és tartózkodási helyén – bűnözői csoportok és velük együtt prostituáltak is rendszeresen megjelentek, akik a sértett bankkártyájának felhasználásával jelentős összegekre tettek szert.

A sértett életmódja, továbbá a nála rendszeresen megjelenő és tartózkodó személyek életvitele miatt nagyon sok esetben foganatosítottak rendőri ellenőrzést a lakóhelyén. A sértett kórházban is feküdt, ahol alkohol okozta pszichotikus zavarok miatt kezelték.

Az elsőrendű és a másodrendű vádlottak 2020 tavaszán költöztek be a sértett villájába, több más személlyel együtt. A vádlottak megállapodtak abban, hogy kihasználva a sértett labilis állapotát, megszerzik a tulajdonát képező vagyoni javakat, majd ezt követően a sértettől megszabadulnak, életét kioltják. Ennek megvalósítása érdekében a vádlottak – folyamatosan – egészen a sértett haláláig a korábban a szakorvos által a sértettnek felírt gyógyszereket, továbbá fel nem írt gyógyszereket kávédarálón ledarálták, azt hűtött poharakba helyezték, majd alkoholos itallal, rendszerint sörrel felhígítva a sértettnek adták, aki azt elfogyasztotta. A sértett a vádlottak tudta és beleegyezése nélkül ügyeit már nem intézhette egyedül, ha valahova mennie kellett, úgy a vádlottak vagy a társaságukban levő más személyek is kísérték. A gyógyszerezés és a rendszeres, nagymértékű alkoholfogyasztás hatására a sértett sokszor énidegen magatartást tanúsított. Az adott gyógyszerek orvosi javaslat és ellenőrzés nélküli adagolása önmagában is, de különösen etil-alkohol tartalmú itallal együtt történő fogyasztása potenciálisan veszélyeztette a sértett életét.