Olvasónk jelezte hírportálunknak, hogy kedden a délelőtti órákban baleset történt a pécsi Budai vámnál. Elmondása szerint az esetben egy személygépkocsi és autóbusz érintett.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Sajtóosztályát, amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.

A hétfő sem telt el közúti baleset nélkül. Két alkalommal arról számoltunk be, hogy két személygépkocsi ütközött. Az esetek okai vélhetően a közlekedési szabályok be nem tartása volt. Emellett a délutáni órákban két kamion is összetalálkozott Hird és Pécsvárad között.

Frissítés:

A rendőrség úgy tájékoztatta hírportálunkat, hogy hozzájuk nem érkezett bejelentés a Budai vámnál történt esettel kapcsolatban.

Vélhetően az eset anyagi kárral járt, a helyszínen pedig sikerült megegyezniük a járművezetőknek.