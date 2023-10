„Hatvanhét évvel ezelőtt, október 23-án egy békés tüntetéssel kezdődött a forradalom, amellyel a magyar nép világtörténelmet írt. Világtörténelmet írt, mert fellázadt a zsarnokság ellen, harcba szállt az akkori világ legnagyobb hadseregével, a független és szabad Magyarországért.” – kezdte ünnepi beszédét dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő. A tábornok a történelmi pillanatok felelevenítése és az ezzel örökölt múlt felelős őrzése mellett arról is beszélt, hogy napjainkban másféle kihívásokkal szembesülnek az emberek, ám a béke, a biztonság és a rendezett hétköznapok megteremtése mindig is a társadalom legalapvetőbb, egyben legfontosabb igénye volt. Ahogy fogalmazott: „1956-ban a magyarok bizonyították, hogy nincs következmények nélküli világ. A tettekkel mindig el kell számolni. Ezért túlzás nélkül kimondhatjuk: aligha van a közelmúltunknak olyan darabja, amelyet annyira átitatott volna a felelősség tudata, érzése, mint 1956 eseményeit, történéseit.” Az országos polgári védelmi főfelügyelő azzal zárta beszédét, hogy hisz abban, ma is minden tűzoltó, a katasztrófavédelem minden tagja a legjobb tudása szerint szolgálja hazáját.

A beszédet a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának ünnepi összeállítása követte, majd a főigazgató elismeréseket adott át az állomány legkiválóbb tagjainak.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM OKF főigazgatója beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Dudás Zoltán tűzoltó zászlóst, a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjét.

A főigazgató a HUSZÁR Önkéntes Katasztrófavédelmi Mentőszervezet ENSZ INSARAG irányelvek szerinti sikeres újraminősítése alkalmából a felkészülési, felkészítési, csapatépítési munka eredményeként megszerzett ENSZ INSARAG nemzetközi minősítés teljesítéséért a HUSZÁR közepes kategóriájú városi kutató-mentő szervezet tagjai részére díszparancsot adományozott, egyben példaképül állította őket a katasztrófavédelem és önkéntes mentőszervezetek teljes személyi állománya elé.

Az ünnepség végén dr. Mógor Judit tű. vezérőrnagy, hatósági főigazgató-helyettes Babits Mihályt idézve beszélt a múlt kötelékéről, a mai hősök helytállásáról, és a hivatás iránti alázatról - derül ki a katasztrófavédelem tájékoztatójából.