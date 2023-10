Baranyában többször is megfordult, utoljára 2006-ban. Akkor Kozármislenyben lopott el 117 ezer forintot. Besurrant az egyik házba, s miközben a háziak tettek-vettek, felosont az emeletre, ahol egy tárcából elemelte a pénzt. Lefelé menet összefutott az egyik lakóval, ám kimagyarázta jelenlétét. Sőt, később a nő az egyik szomszéd ház tulajdonosát kérte meg, fuvarozza be Pécsre, mert „lekéste a buszát”.

Mindeközben mégiscsak észrevették a lopást, és azonnal kapcsoltak: a távolodó autó után iramodtak, és értesítették a rendőröket is, akik elfogták a tolvajt. A pénz megkerült, az akkor nyolcvanéves nő ellen eljárást indítottak, utóbb el is ítélték. Ugyanebben az évben Mohácson is feltűnt. A Duna-parti városban szintén egy házba surrant be, ahonnan kétmillió forintot vitt el. Itt is lebukott, s a pénz is előkerült, amit egy betétkönyvében helyezett el. Mindezért a mohácsi bíróság 45 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.