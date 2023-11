Ez a kis figyelemfelhívó videó a Magyar Rendőrség által életre hívott CSAT(T)LAKOZZ! elnevezésű kampányhoz készült. Ezt a kezdeményezést azért hívta életre a szervezet, hogy felhívja a figyelmet a biztonsági öv és a gyermekülés helyes használatára, azok megkérdőjelezhetetlen fontosságára.

A rendőrség honlapján olvasható, hogy a biztonsági öv – egy balesetben játszott – életmentő szerepét számtalan tanulmány és a statisztika is igazolják. Egy közlekedési balesetben a biztonsági övet használók túlélési esélye nagyságrenddel magasabb az öv becsatolását mellőző közlekedőkhöz képest. Övet használva a sérülések súlyossága is alacsonyabb, sőt egyes esetekben a sérülés akár el is kerülhető.