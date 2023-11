A rendőrök tájékoztatást adtak a nyomozás alapjairól, a tanúkihallgatásról és a helyszíni szemle szabályairól. Mindemellett pedig segítséget kaptak azzal kapcsolatban is, hogy hogyan kell egy kutatást végrehajtani, illetve útmutatót adtak a rendőrök az elfogáshoz és a bilincseléshez is egy intézkedéstaktikai tréning keretében. Majd a délutáni megmérettetés során a csapatoknak egy kitalált bűncselekményt kellett megoldaniuk a sértett bejelentésétől egészen az elkövető elfogásáig. Minden mozzanatot a valós életből emeltek be a szervezők a vetélkedőbe, így minden szerepkörbe – sértettek, tanúk, elkövetők – tapasztalt rendőrök bújtak.

A vármegyei döntőn a továbbjutott csapatok egy kiemelt bűncselekmény helyszínén rögzítettek nyomokat és anyagmaradványokat, a laborban ujjnyomatazonosítást is végeztek, elméleti tudásukat pedig a Kriminalisztikai kérdezz-felelek állomáson tesztelték, mindemellett számítógépes személyazonosítást is végeztek a Határrendészet másképp állomáson, majd elfogták az elkövetőt a főkapitányság taktikai házában.

Az izgalmakkal teli vetélkedőt a Pécsi Apáczai Csere János 1. számú Általános Iskola nyerte, a második helyezést a Nagydobszai Általános Iskola szerezte meg, míg a harmadik helyen a komlói Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola csapata végzett.