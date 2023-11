A sokak által szeretett cserkészvezető és karnagy 1933-ban született Miskolcon, érettségit a Nagy Lajos Gimnáziumban tett, majd Pécsen szolfézs­tanári, Budapesten karnagy végzettséget szerzett. Alma materében 49 évet tanított, emellett párhuzamosan a Janus Gimnáziumban is. Több zenekart vezetett, műveket szerzett. Rengeteg előadást tartott, zenetudományi és cserkészeti könyveket írt. Szintén pedagógus feleségével négy gyermekük és hat unokájuk született.

Lapunkban 2013-ban még olvashattak vele egy interjút, amely 80. születésnapja alkalmából készült.

„Van egy pedagógusi jelmondatom Kodály nyomán: A tiszta zenei levegőben felnövő gyermek egészséges marad lelkileg is” – fogalmazott ekkor.

Többek között arról is mesélt tíz évvel ezelőtt, milyen kalandos módon alapította meg a ciszterci gimnáziumban a mai napig sikeresen működő Orff-zenekart 1965-ben.

„Akkoriban ugyanis nemigen jutottunk hozzá kottákhoz, ezért középiskolás tanárként írtam egy körlevelet a világ hét legnagyobb zeneszerzőjének. Ennek kapcsán Orff-fal olyan jóba lettem, hogy egy kamion­nyi hangszert küldött ajándékba, amivel megalakítottuk az első magyar Orff zenekart” – emlékezett vissza.

E zenekar sorsát olyannyira szívén viselte, hogy nyugdíjba vonulását követően is számos alkalommal kísérte el a sokszínű muzsikus diákcsapatot a Helikoni ünnepségekre, ahol a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban vezényelte az általa a cserkészek védőszentjéhez írt himnuszt, melyhez zenekíséretet Szőts Annamária, a zenekar egy későbbi karnagya készített. Ugyanis „Matyi bácsi”, ahogyan az őt ismerők nevezték, elkötelezett cserkész is volt, számos kalandos portyán, túrán vett részt a fiatalsággal. Nagy lelkesedéssel kutatta a Réka-várában született Skóciai Szent Margit történetét, diákjaival még Skóciai Szent Margit emléktúrát is szerveztek.

A Szent György-himnuszban is az ifjúság nevelése iránti elkötelezettsége, a művészetek és az értékek mentén zajló pedagógiai megközelítése tükröződik, e rövid, mégis ikonikus mű a karnagy, tanár és cserkészvezető jelmondataként fog megmaradni minden őt ismerő emlékezetében:

„Sárkányölő Szent György vitéz, éled a fű, bármerre lépsz! Sárkánnyal küzdő hős ifjúság, számodra példát Szent György lovag ád”.

Sárkányölő Szent György vitéz az Orff-zenekar előadásában az 50. évi jubileumi koncerten:

Elismerései: